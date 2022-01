La pésima noticia para Lionel Scaloni de cara al partido con Colombia

Los futbolistas Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico fueron amonestados durante la victoria de la Selección argentina sobre Chile y por suspensión no podrán jugar el próximo martes ante Colombia en Córdoba.



A la conocida ausencia del capitán Lionel Messi, por descanso, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sumó esta noche cuatro importantes bajas para recibir a Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias sudamericanas.



Otamendi, De Paul y Paredes, tres de los cinco jugadores con más minutos jugados en las Eliminatorias, no podrán estar en el partido del martes a la noche en el estadio Mario Alberto Kempes.



Sobre el final, el lateral izquierdo Tagliafico también recibió la tarjeta amarilla y se perderá la posibilidad de volver a ser titular en un puesto que generalmente tuvo como dueño a Marcos Acuña.



El problema de Scaloni será rearmar la defensa y el mediocampo por las ausencias de Otamendi, De Paul y Paredes por la falta de opciones en ese sector.



Guido Rodríguez, habitual reemplazante de Paredes, no pudo viajar por ser positivo de covid-19 y en ese puesto no hay variantes.



Una opción sería Lisandro Martínez, quien hoy jugó como zaguero, y formar una nueva dupla central entre Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Nehuén Pérez.