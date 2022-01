El jugador surgido en Boca que sueña con el llamado de Juan Román Riquelme

Cristian Erbes, actual jugador de Deportes La Serena de Chile, surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors brindó una entrevista con el medio partidario Puro Boca, en el que no ocultó su deseo de volver al club de sus amores. El mediocampista de 32 años defendió los colores del Xeneize por más de 20 años entre inferiores y su paso por primera.

"Boca fue mi vida. Tengo el deseo de poder retirarme con la camiseta que amo y que mis hijos, que son hinchas de Boca, también puedan verme jugar en la Bombonera. Jugaría gratis con tal de volver a Boca y retirarme ahí. Dios quiera que se me de esa posibilidad. Para eso tengo que hacer las cosas bien donde estoy y esperar una oportunidad para poder ir", manifestó.

"Ahora lo disfruto como hincha, me encantaría poder estar todos los fines de semana ahí con mi hijo alentando al equipo", añadió el ex jugador de Tiburones Rojos de Veracruz (México), Chacarita Juniors, Karpaty Lviv (Ucrania), Nacional y Atlético Tucumán.

Sobre la relación entre dos de los máximos ídolos del club, Juan Román Riquelme y Martín Palermo, con los que compartió plantel, sentenció: "Yo siempre me lleve muy bien con los dos. Ellos siempre me trataron de excelente manera, quizás también por mi forma de ser que trato de siempre estar con alegría, de disfrutar. Llegué al vestuario cuando ya se hablaba de esas diferencias, los motivos no los sé, pero dentro de la cancha ellos se conocían de memoria"