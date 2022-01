Un ex River Plate ganó confianza y la rompe en el fútbol europeo

Lucas Boyé, delantero surgido de las divisiones inferiores de River Plate, atraviesa un gran momento en la Liga de España. EL actual jugador del Elche, que viene de dar una asistencia y convertir un gol en el empate 2-2 de su equipo ante Real Madrid en el Santiago Bernabeu, se refirió a su presente en una entrevista con TyC Sports.

“La Liga de España fue donde mejor me sentí. Es el momento que más disfrute del fútbol. Me costaba hacerlo, no la pasaba bien. Por suerte, este año y medio acá disfruto y la pasó bien, algo que en otros lados no conseguía”, manifestó Boyé, quien anotó 15 goles y 5 asistencias en 53 partidos con el equipo español.

Sobre su gran presente, expresó: “Pienso que es la experiencia vivida, la confianza y la continuidad. En varios equipos la tuve, pero nunca como en Elche. Jamás fui titular todo un año entero, ni tres partidos seguidos. Desde que me fui de Newell’s, nunca fui titular constantemente”.

Hasta hace unas semanas, compartió equipo con Darío Benedetto, actual refuerzo de Boca Juniors. "Cada jugador es distinto. Al Pipa lo quieren muchísimo y es muy difícil decir que no cuando te quieren tanto en un club tan importante como Boca o River. Siempre nos dijo que iba a volver a Boca, pero no sabía cuándo. Se nos fue pronto”, reveló.

Para finalizar, contó su sueño como jugador profesional: “Estar en la Selección Argentina es el sueño máximo. Ojalá algún día me pueda poner la camiseta de la Selección, pero no me sale decir cuándo ocurrirá. Trabajo todos los días para eso”,