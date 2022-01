La reveladora confesión de Neymar que sacudió al PSG

El 3 de agosto de 2017 no fue una fecha más para el fútbol a nivel mundial. Aquel día el París Saint Germain le pagó al Barcelona los 222 millones de euros que valía la cláusula de salida de Neymar del club catalán. De todo esto y mucho más, habla el jugador brasilero en su nueva serie, que estrena este 25 de enero en Netflix: "Neymar: El caos perfecto".

El audiovisual contará la vida de Ney, desde sus inicios en el primer equipo del Santos de Brasil, su llegada a Europa con la camiseta del Barcelona, hasta su llegada al París Saint Germain, su actual club. David Beckham, Kylian Mbappé, Luis Suárez y Lionel Messi son algunos de los tantos personajes que dan su testimonio.

"Él quería dejar el PSG para volver al Barça. Yo no quería que dejara el PSG, pero ¿para quién trabajo yo? Intentamos dejar el PSG de forma amistosa pero no funcionó”, comentó su padre, en relación con la intención de Neymar de volver al club catalán en 2019.

Por su parte, el jugador manifestó: “Cuando tomé la decisión de irme del PSG, no fue por un hincha o un club. Es porque vi que me sentía mejor en otro lado”. Y añadió: "Aunque no quería seguir debía entrenar y estar preparado. Porque si juego mal todos me culparán a mí: si perdemos soy el primer responsable, sé la carga y la responsabilidad que tengo”.

Para finalizar, sentenció: “No me importa lo que los demás piensen de mí, sé lo que hago, sé cómo juego. Soy transparente. No me importa que digan: Neymar está de fiesta o no se qué. ¿Cómo he jugado? Si estás enfadado es tu problema. Es mi vida y hago lo que quiero. No puedes escuchar las críticas. Me critican más de lo que me merezco y es difícil. Para mi familia, mis amigos íntimos... Soy Batman. Pero si no me conoces soy el Joker”.