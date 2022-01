¡Sorpresa en la Selección! Lionel Scaloni y un convocado de último momento para la doble fecha de Eliminatorias

La Selección Argentina se prepara para disputar los dos primeros partidos del año, en el marco de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El jueves, en condición de visitante, el equipo comandado por Lionel Scaloni enfrentará a Chile, mientras que el 1 de febrero, en Córdoba, recibirá a Colombia.

Nehuén Pérez, jugador del Udinese, recibió a último momento el llamado del director técnico para sumarse al predio de Ezeiza. El defensor llegará a nuestro país en las próximas horas y ocupará el lugar de Guido Rodríguez, quien quedó descartado por dar positivo de coronavirus.

#SelecciónMayor El defensor de @Udinese_1896, Nehuén Pérez, se suma a la convocatoria para los partidos contra @LaRoja uD83CuDDE8uD83CuDDF1 y @FCFSeleccionCol uD83CuDDE8uD83CuDDF4. pic.twitter.com/bFsrdzLErN — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) January 25, 2022

"Para un futbolista que lo llame la Selección es lo máximo. Es un orgullo que me estén mirando y sé que si hago las cosas bien voy a tener oportunidades, si me toca estar sería un orgullo para mí, para mi familia. Para llegar a la Selección hay que tener buenas actuaciones en el club.", manifestó en una entrevista con el medio español AS.

Además, se refirió a lo que significa compartir plantel con Lionel Messi: "La verdad que no hay palabras, lo que hace en los entrenamientos no lo vi hacer a ningún jugador. Es difícil estar un año, imaginate tantos años como él".

Para finalizar, destacó la gran actuación de Cuti Romero, uno de los referentes en su puesto: "A mí siempre me gustó, lo veo muy completo, es agresivo, es rápido y juega muy bien con los pies. Es un jugador que me encanta, el año pasado se merecía estar sí o sí en la selección, es un central que me encanta porque es muy completo".