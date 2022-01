La dura revelación de un jugador de la NBA sobre el día que fue meme: "Todo el mundo se rió de mí"

Muchas veces a la hora de criticar o reírse de un deportista, los fanáticos se olvidan que los jugadores son personas comunes y corrientes y, al igual que cualquier hijo de vecino, pueden tener problemas personales que afectan su rendimiento dentro de una cancha. Por suerte, la salud mental está dejando de ser un tema tabú entre los deportistas y, cada vez, hay más conciencia sobre ello, pero no fue este el caso cuando Michael Beasley, ex jugador de Los Ángeles Lakers, se convirtió en meme por una situación que pudo haber causado gracia en su momento pero, ahora que se conoce su propia versión de los hechos, ha estremecido a todos los fanáticos de la NBA.

Para poner en contexto, la situación se dio un partido entre los Lakers y Oklahoma City Thunder en 2019. Beasley, que fue elegido número 2 en el Draft de 2008, se preparó para ingresar al encuentro. Pero, al sacarse la indumentaria que estaba utilizando en el banco de suplentes, se dio cuenta que no tenía puesto el short de juego, por lo que salió corriendo hacia el vestuario a cambiarse lo más rápido posible. En aquel momento, el video se hizo muy viral y generó una incontable cantidad de memes.

Hace unos días, Michael Beasley contó en una entrevista con el sitio especializado HoopsHype lo que le sucedió aquel día y sacudió al mundo de la NBA con sus declaraciones: “Mi primo había muerto el día del partido. Me olvidé el short en Oklahoma, pero estaba en una pelea constante ese día. Todo el mundo se burló de mí, fue muy doloroso”, dijo Beasley, que jugó con los Lakers de agosto de 2018 a febrero de 2019.

El duro relato del ex Miami Heat, Detroit Pistons, entre otros equipos de la NBA no quedó ahí, ya que, al ser consultado porque no dijo nada en su momento, respondió: “Ese año murió mi madre. Quería ir al funeral de mi primo aquel día, pero ya me había ido por el de mi mamá. No me gusta que me tengan pena, mi mamá tuvo cáncer durante esa temporada y aguantó un año antes de decírnoslo. Me mostró fortaleza, entonces, la quise imitar”.

Beasley fue elegido como número 2 del Draft de 2008 por Miami Heat

Beasley, quien nunca pudo jugar al nivel que se esperaba de él luego de un gran paso por la Universidad de Kansas State, aseguró que su salud mental intervino en su rendimiento a lo largo de su carrera: “En toda mi carrera, nunca tuve la oportunidad de mostrar quién soy realmente, cómo puedo jugar realmente, mostrar que realmente puedo ganar y ser alguien. Aquel día, todo el mundo se burló de mí e hirió mis sentimientos, no voy a mentirte”, contó el jugador, que actualmente juega en Puerto Rico.