Fórmula 1: la sincera autocrítica de Max Verstappen tras consagrarse campeón

Max Verstappen logró su primer campeonato de Fórmula 1 luego de una tremenda temporada que tuvo un sinfín de condimentos que la transformaron en histórica. Sin embargo, lejos de creerse el mejor, el piloto de Red Bull realizó una sincera autocrítica durante una entrevista a su patrocinador Car Next: "Siempre me digo a mí mismo: 'No eres perfecto en ninguna área'".

"Creo que siempre se puede mejorar. No se trata de un progreso masivo, sino de un trabajo detallado. Se trata de preguntas del tipo: '¿Cómo puedo ayudar a que un fin de semana de gran premio sea aún mejor? ¿Cómo puedo prepararme mejor? ¿Cómo puedo entender mejor cómo optimizar el equilibrio del coche? ¿Cómo puedo sacar provecho de los neumáticos?'", agregó.

Además, el piloto neerlandés reconoce que ha cumplido un "sueño" al haber logrado un campeonato mundial. "Todo lo que venga ahora es simplemente un extra y voy a disfrutarlo", comentó y recordó con mucho orgullo: "Fue una temporada increíble, con muchas cosas imprevistas".

De igual manera, Verstappen sabe que hasta los mejores pilotos necesitan una pequeña dosis de fortuna: "Necesitas un poco de suerte para luchar por siete u ocho campeonatos. Necesitas un coche dominante también para hacer eso, así que no siempre tienes esa suerte o no estás en esa era. A veces no ocurre".

"Yo siempre quise ganar un título y vamos a ver a dónde vamos desde ahí. Todo lo que venga ahora es un extra, pero eso no significa nada. Si pierdo una carrera, me molestará pero quizás algunos minutos más tarde diré 'vale, está bien'", concluyó el joven piloto que buscará retener lo conseguido el año pasado.