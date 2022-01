Red Bull sacude la Fórmula 1 con una noble y sorpresiva decisión

Red Bull no consiguió el campeonato de marcas pero le permitió a Max Verstappen lograr su primer título en la Fórmula 1. Le entregó un auto confiable, que no se detuvo, y fue letal al momento de definir la corona con Lewis Hamilton. Parte del logro es de Honda, compañía que desde esta temporada no estará en la máxima y por esa razón el equipo tomó una noble decisión.

Christian Horner, director de la escudería, confirmó que contarán con todo el equipo de la marca japonesa que trabajó durante la temporada pasada y agregó que se sumarán a los trabajos a partir de febrero: "Todos los trabajadores de Honda vendrán a trabajar con nosotros a finales de febrero, a nuestras dependencias".

Christian Horner.

"Masashi Yamamoto será consultor, mientras que creo que Toyoharu Tanabe volverá a Japón. Pero todo el personal de trabajo Honda Racing Development se transferirá a nosotros, por lo que los motores seguirán recibiendo apoyo fuera del servicio de Honda hasta que el trabajo de Red Bull Powertrains finalice alrededor de mayo o junio de 2022", agregó.

Además reveló que Honda estará presente de alguna forma como marca en los motores: "El motor tendrá la marca de Red Bull, pero todavía tenemos una afiliación de marca que se anunciará más adelante en la temporada. No serán totalmente invisibles. Las unidades vendrán selladas desde allí, y todo el apoyo en carrera vendrá de allí este año".