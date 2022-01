Las declaraciones sobre Mbappé que generan pesadillas en el PSG

A día de hoy, el futuro de la carrera de Kylian Mbappé es incierto pero, a decir verdad, hace varias temporadas que lo es. Desde que irrumpió por sorpresa en el Mónaco semifinalista de la Champions League 2016/17, el nombre de Mbappé revolotea por las mentes de los gigantes europeos pero, especialmente, en la de Florentino Pérez y del Real Madrid.

Es de harto conocimiento la devoción que tiene el presidente del Real Madrid por las grandes figuras. Desde "Los Galácticos" de principio del Siglo XXI hasta los enormes fichajes de Cristiano Ronaldo, Kaká, Gareth Bale y tantos otros que se han consumado desde el 2009 hasta estos tiempos, el Real Madrid siempre ha visto con buenos ojos tener a las mayores superestrellas del fútbol. Pero, desde la partida de CR7 a la Juventus post tricampeonato de Champions en 2018, las llegadas de nuevas figuras como Eden Hazard no han funcionado, y Florentino Pérez, alguna vez llamado por Ángel Di María como "El Chiquito", cree que es hora de sumar una estrella como Mbappé, para que el Madrid vuelva a la cima de Europa.

Mbappé, de niño, en su habitación con pósters de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

En el verano europeo de 2021, todo parecía indicar que la megaestrella francesa se convertiría en la cara del Real Madrid, luego de la oferta por 180 millones de euros que el Merengue le puso sobre la mesa al Paris Saint-Germain. Pero lo que a cualquier equipo le significaba la venta más grande de su historia, al jeque qatarí del PSG, Nasser Al-Khelaifi, no le movió el piso; con riesgo a no ingresar ni un centavo por la salida de Mbappé, que finaliza contrato en junio de este año, el PSG rechazó esa oferta y el “7” se quedó en París para jugar con Lionel Messi y Neymar, en búsqueda del sueño parisino: la Champions League.

Esta situación no quedó exenta de polémica, ya que a muchos les pareció un mal movimiento por parte del PSG. Dentro de este grupo de personas, se encuentra Arsene Wenger, el histórico ex entrenador francés del Arsenal de Inglaterra, ahora comentarista para Canal + en Francia. Según la prensa francesa, el PSG está haciendo un último intento para convencer a Mbappé de quedarse en el equipo de la capital, pero la amenaza del Real Madrid es tan latente como real y Wenger cree que el PSG no jugó bien sus cartas cuando tuvo la oportunidad.

Arsene Wenger dirigió al Arsenal desde 1996 a 2018

Como si se tratara de un apostador que, en vez de retirarse del casino con el dinero ganado, se quedó en la mesa al grito de “doble o nada”, Wenger entiende que la decisión de no vender a Mbappé el verano pasado le terminará jugando en contra al PSG: “El tiempo juega contra el PSG. Cuando estás en una situación así, cuanto más se alarga más difícil es cerrarlo, dada la experiencia que tengo. Llevo año y medio esperando que el PSG logre renovar a Mbappé. Es el jugador más indispensable que tienen para la forma de jugar del PSG. Pero queda poco tiempo y hoy el jugador es libre de fichar con quien quiera”, dijo quien fuera entrenador del Arsenal por 22 años.

Mbappé disfruta, por ahora, con Messi y Neymar Jr.

Wenger, que ha generado grandes polémicas alrededor del fútbol en su rol de director de desarrollo mundial de la FIFA, cree que desde el PSG confiaron mucho en la posibilidad de retener al campeón mundial con Francia: “El PSG tenía una oferta en firme del Real Madrid. Cuando rechazas 180 millones de euros... Incluso para el PSG sigue siendo una suma enorme. Entonces, cuando rechazaron este dinero, creo que se dijeron a sí mismos: 'Tenemos que hacer una gran temporada, tenemos a Messi y no podemos permitirnos perder a Mbappé, vamos a convencerlo para que se quede”, dijo “El Profesor”.