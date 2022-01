Sigue la polémica entre dos de las figuras del PSG

París Saint Germain venció ayer a Reims por 4-0 en el marco de la fecha 22 de la Ligue 1. El elenco parisino, dirigido por Mauricio Pochettino se encuentra en el primer puesto de la tabla de posiciones con once puntos de diferencia sobre el Nitza, su inmediato perseguidor en la lucha por el título.

Keylor Navas

En un equipo plagado de mega estrellas de primer nivel, el director técnico argentino enfrenta un nuevo desafío día a día pensando en el armado del plantel. Uno de los grandes inconvenientes con los que cuenta el DT a la hora de parar un once, es el puesto del arquero.

Luego del triunfo Keylor Navas, titular en la goleada del PSG, se refirió a la polémica por su lucha en el puesto con Gianluigi Donnarumma: “Para nosotros, es una temporada bastante competitiva. Siempre es bueno tener competencia, pero creo que a nivel personal no es agradable estar en esta situación”.

Gianluigi Donnarumma

El oriundo de Costa Rica, ex Real Madrid, se refirió a la competencia que existe por el puesto: "Creo que a los dos nos gusta jugar siempre para ayudar al equipo. Hay que intentar ganarse el puesto cada día, trabajar y hacer que el entrenador se fije en nosotros para jugar más”

Pensando en el duelo ante Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, Pochettino deberá revelar la incógnita sobre quien considera como su arquero titular, ya que en la primera fase tanto Navas como Donnarumma alternaron titularidad y atajaron tres partidos cada uno.

Hace algunas semanas el italiano, campeón de la Eurocopa, manifestó su descontento con la situación que atraviesa: "No tiene ningún efecto en mis actuaciones, pero me molesta, no es fácil. Estaba acostumbrado a ser titular siempre y a veces me duele estar en el banquillo".