Franco Armani recordó el mano a mano que le atajó a Darío Benedetto en la final de la Copa Libertadores 2018 en la Bombonera

Franco Armani, arquero titular de River Plate y uno de los héroes de la Copa Libertadores 2018 obtenida en el estadio Santiago Bernabeu, se prepara para disputar una nueva temporada en el Millonario. En una entrevista con diario Olé, recordó la histórica atajada que tuvo ante Darío Benedetto, en el partido de ida disputado en la Bombonera.

"Salís a la calle y te lo recuerdan, en las redes sociales está siempre la foto de esa atajada, la ves cada dos segundos, es inevitable. Al hincha le va a quedar grabada para siempre la jugada del mano a mano. Son momentos hermosos que están en la historia: es algo imborrable", manifestó Armani.

En cuanto a la obtención de la Copa del 2018, se sinceró: "Uno se da cuenta de lo que fue, pero hasta ahí. Porque con el trajín de cada partido no hay tiempo de parar a pensar. Creo que me va a caer la ficha de lo que fue Madrid cuando no esté más en River. Cuando me retire y esté tranquilo en mi casa o tenga un tiempito, ahí me voy a dar cuenta de todo lo que conseguí. Obvio que sé que se va a recordar por un montón de años, yo mismo vi las imágenes miles de veces, pero para procesarlo necesitás tiempo. Y acá no podés parar"

Sobre su adaptación al mundo River, ante su llegada, contó: "Al principio me costó, me costó. Esto no me lo olvido nunca: estaba en el hotel, y en el club me dieron el bolsón con la ropa para ir a la pretemporada. Cuando empecé a sacar la ropa con el escudo de River te juro que no lo podía creer. Veía la ropa, veía el escudo, lo miraba un montón de veces, y pensaba: “¡Llegué! ¡Llegué al lugar que soñé siempre, desde chiquito!”. Después, con el paso del tiempo, me fui acostumbrando. Aunque sigo mirando el escudo todavía, eh, lo miro siempre y digo "qué privilegiado que soy de poder estar acá, en River".

Sobre los 21 títulos que tiene en su vitrina, expresó: "No me conformo nunca con nada de lo que gané: siempre quiero ir por más, siempre tengo metas por conseguir. Ése es mi foco: no relajarme, ponerme objetivos cada año e ir tras ellos. Pero obviamente que uno no lo puede hacer solo: el equipo me respalda",