La insólita forma en la que se definió al ganador del clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional

En el marco del Torneo Serie del Río de la Plata, por la Copa Atilio y Morena (torneo amistoso internacional), Nacional y Peñarol de Uruguay se enfrentaron en el estadio Centenario. El encuentro debió ser suspendido a los 80 minutos, debido a las tormentas eléctricas que aparecieron, luego de una intensa lluvia que obligó a parar el encuentro en primera instancia.

Tras la suspensión definitiva del partido que iba igualado sin goles, los encargados de la organización del certamen, junto a los directivos de ambos clubes realizaron un sorteo para definir al ganador del cuadrangular que también disputan Sarmiento de Junín (Argentina) y Santiago Wanders (Chile).

El azar definió que Peñarol se quedara con la primera edición del Superclásico uruguayo por excelencia del año. El otro encuentro de la jornada, entre argentinos y chilenos no alcanzó a tener su pitazo inicial y también se definió por sorteo, con moneda al aire entre ambos capitanes.

"Me dejo cosas muy buenas, para corregir y esos nervios que me provocan la administración de los tiempos, estamos en una etapa en la que queremos ganar pero también evitar las lesiones. Hicimos un primer tiempo muy bueno donde las ocasiones no se pudieron traducir en gol, Nacional nos complicó en la pelota quieta y en el comienzo del segundo tiempo, después logramos emparejar un poquito y luego la lluvia desvirtuó bastante", manifestó luego de la suspensión Mauricio Larriera, DT de Peñarol.