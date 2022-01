Burgos, contundente sobre la posibilidad de volver a dirigir en Argentina tras su paso por Newell's

Germán Burgos, quien estuvo ocho años consecutivos como ayudante de campo de Diego Simeone en el Atlético Madrid, se lanzó a su nueva carrera como director técnico. Su primera experiencia tuvo lugar en Newell's Old Boys de Rosario, club en el que estuvo tan solo 15 partidos.

Sobre su paso por la Lepra, manifestó: "Creo que lo hicimos bien. En 15 partidos sacamos 18 puntos. Fuimos el equipo que más chicos sacamos: 10 canteranos, y algunos pueden venir ya ahora a España a jugar. Y eso es futuro para el club. Pero no tuvieron paciencia. Pero mis números fueron buenos. Eran números para estar en mitad de tabla. Y cuidé la cantera. Me iba por todas las inferiores hablándoles. Ese trabajo de inculcarles valores desde jóvenes creo que fue interesante".

En cuanto a la posibilidad de afrontar un nuevo desafío en suelo argentino, confesó: "Por supuesto. Estoy preparado. Es mi país y me adapto a todo. No tendría problema. Iría una y mil veces. Yo elegí Newell's por su historia especial. Por allí pasaron Maradona, Messi, Bielsa, Griffa, Maxi Rodríguez... Y estos dos últimos unen a Newell's y Atlético".

"Me levanto temprano y voy a caminar o correr. Me ducho y planifico el día con los partidos que haya. Me veo todo tipo de Ligas: sudamericanas, turca, griega, española... Veo mucho y también leo. Y, luego, soy padre y ejerzo de tal en casa, claro. (...) Yo analizo mucho, más que veo. No me gusta seguir la pelota. Miro otras cosas. El entrenador debe mirar otras situaciones: líneas y espacios, sobre todo. Y cuando pueda volver a las canchas, tras esto del COVID, podré analizarlo mejor", contó.

Para finalizar, con un tanto de fastidio, despejó las dudas sobre sus presunta mala relación con el Cholo Simeone: "Yo entiendo el interés periodístico. El periodismo busca un titular, no sé si la gente necesita tanto eso. Pero ya está. No hay ningún problema".