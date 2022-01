Xavi Hernández y la contundente postura del Barcelona con una de sus figuras

En el marco de la fecha 22 de la Liga de España, Barcelona visitará a Alavés, mañana, desde las 17. El encuentro podrá observarse en vivo por la señal de ESPN. El Culé viene de quedar eliminado en la Copa del Rey en manos del Athletic Bilbao por 3-2. En la tabla se ubica sexto, a un punto de puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

"Dembelé debería pensar un poco más en el club. Se ha decidido que si no renueva, se le buscará una salida. No es agradable para nadie, pero aquí priman los intereses del club", manifestó Xavi Hernández sobre la situación de Ousmane Dembelé, una de las figuras con las que cuenta en su equipo.

"La situación de Dembélé no ha cambiado. Está bien y está tranquilo. Está entrenando bien. Él sabe su situación y no hay más. No hay otra. Quedan días. No hay otra alternativa", añadió, a la vez que confirmaba que mañana confirmaría la lista de jugadores convocados para la visita a Alavés.

Por su parte, el francés no se quedó callado y hace unos días publicó un comunicado en el que cual deja plasamada su postura respecto al tema: "Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mi sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mi. Hace cuatro años que se habla por mi, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificarme de nada. ¿Ha sido un error? Seguramente", comenzó.

Para finalizar, sentenció: "Como lo sabéis, hay negociaciones. Dejo mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial: GANAR. Cuidaos y ciudad a los vuestros".