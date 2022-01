La reveladora confesión de Franco Di Santo sobre su complicado paso por San Lorenzo

Franco Di Santo firmó su nuevo contrato y se convirtió en jugador de Göztepe de Turquía. El mendocino de 32 años tuvo una complicada salida de San Lorenzo y no se fue de la mejor manera del club de Boedo. En una entrevista con Radio la Red contó detalles de un año complicado.

El mendocino llegó en 2007 al Chelsea.

Sobre el balance de su paso por San Lorenzo manifestó: "Capaz por la situación del club y lo que nos tocó pasar en lo deportivo y económico, fueron más malos que buenos los momentos vividos. Los resultados no acompañaron. Me hubiera gustado que me fuera mejor. Me hubiera encantado hacer mil goles, pero no se dio así. Creo que no fue malo mi paso por San Lorenzo. Fui muy criticado por mil cosas que no vienen al caso. Hoy intento pensar en positivo. Tengo una nueva oportunidad en Europa a los 32 años".

Sobre el desgaste del día a día y la deuda que mantuvo el club, contó: "Ese desgaste, sumado a que se me debía un año de contrato. Eso tampoco se dijo nunca. El 85 por ciento, desde que llegué. Jugué callado. Traté de dar lo mejor. Con esto no le echo la culpa a nadie. Dije que iba a agachar la cabeza por mis compañeros".

Y añadió: "Se lo dije al presidente, junto con tres o cuatro jugadores en una reunión. Lo importante era no generarle más problemas a San Lorenzo, por respeto a mis compañeros, a San Lorenzo y a la gente que me trajo. Hoy decidí irme porque era una situación insostenible en todo sentido".

Para finalizar, se refirió a su frustrado pase a Boca Juniors a mediados de año: "Ellos no querían que me fuera y yo prometí que no me iba a ir, me pagaran o no me pagaran, que me iba a quedar hasta el final de temporada por respeto a mis compañeros. Quedo como el malo de la película cuando no lo fui. La única forma en que me iba en ese momento, y se lo dije al presidente, era si le dejaba algo a San Lorenzo. No llegaron a un acuerdo. No sé qué pasó en el medio. Decidí quedarme"