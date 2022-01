La revelación de un ex futbolista inglés sobre Messi que retumba en París

La llegada de Lionel Messi al PSG causó un importante revuelo en el mundo del fútbol. Tras marcharse de Barcelona, el astro decidió sumarse al equipo parisino y la noticia tuvo aceptación, como también críticas. Pasaron varios meses de la bomba y Jamie Carragher, ex futbolista inglés, fue no de los que se mostró en contra de su llegada.

El ahora comentarista para la cadena Sky Sports, reveló que el astro argentino le envió un mensaje privado a su cuenta de Instagram al escuchar su reflexión. Ocurrió en la previa de uno de los partidos de la Premier League cuando Gary Neville le consultó: "Messi no está contento con vos, ¿verdad?", y acto seguido confesó lo sucedido.

Jamie Carragher.

"No, no está feliz conmigo para nada. Tuve un pequeño ‘pop’ con Ronaldo al empezar la temporada, no creo que haya sido un gran fichaje del United. Y di el ejemplo de Messi, no creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG. Fue en Monday Night Football, y recibí un mensaje privado. No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro", contó.

Y siguió: "Mira Monday Night Football, así que con suerte también está mirando Friday Night Football también. Lionel (Messi) te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos y comparado contigo yo era un burro, lo acepto. Pero no vas a entrar en mi equipo ideal, no estás jugando los suficientemente bien. Aunque ganaste la Copa América no es suficiente para dejar afuera a mi amigo Mo Salah". ¿Le mandará otro mensaje al escuchar esta nueva afirmación?