La insólita amenaza que recibió San Lorenzo vía Twitter de otro club del fútbol argentino

San Lorenzo de Almagro presentó el pasado 17 de enero a Malcom Braida como nuevo refuerzo de cara a la temporada 2022. El jugador llega proveniente de Instituto de Córdoba, club que milita en el torneo de la Primera Nacional. La cuenta oficial de la Gloria en Twitter lanzó un ultimátum al Ciclón.

"Instituto comunica que se llegó a un acuerdo por la venta del jugador Malcom Braida a San Lorenzo por el 100% derechos federativos y 50% de los derechos económicos", comenzó el comunicado oficial publicado por el elenco cordobés en su página oficial.

"El jugador tendrá un contrato por 3 años, garantizando las cuotas por la cesión de derechos de televisión que paga directamente la Liga. Incluyendo cláusulas para cuidar el derecho de copropiedad del otro 50 % perteneciente a Instituto", añadió.

Para finalizar, sentenció: "Por último, quedó garantizado que en caso de no abonar la primera cuota pactada se aplicará la cláusula 5 del contrato, donde Instituto podrá considerar sin valor y efecto el acuerdo de partes no emitiendo el transfer correspondiente. San Lorenzo tendrá cinco días para efectuar el pago, es decir que, si el próximo lunes 24 de enero de 2022 no deposita se dará de baja la operación"