Llegó Benedetto y con una frase llenó de ilusión al mundo Boca

Darío Benedetto llegó esta mañana al país y en las próximas horas se realizará la revisión médica para luego firmar el contrato que lo vincule nuevamente a Boca Juniors hasta el 2024. El Pipa, que jugó por un año en el Elche de España y apenas pudo acumular 14 encuentros disputados, marcando dos goles, pisó suelo argentino y llenó de ilusión al mundo Xeneize.

"Boca siempre me supera, estoy contento por este momento, muy feliz de volver al club. Siempre lo extrañé. Recibí un llamado de Román (Riquelme) en junio del año pasado pero le dije que no, quería probar seis meses más en Europa. Las cosas no salieron como esperaba y lo llamé para decirle que quería volver", reveló el Pipa.

Y agregó: "Siempre dije que si quería volver, era para competir. Estoy muy bien física y mentalmente. Vengo a competir y a cumplir el deseo de todos que es ganar la Copa Libertadores. Gané experiencia en este paso por Europa, estoy contento de volver con 31 años a este club. La '10' de Boca es muy grande, no me la pondría nunca".

Con la camiseta de Boca, Benedetto disputó 71 encuentros, en los que marcó 40 goles y brindó 14 asistencias. Además conquistó tres títulos: dos campeonatos locales y una Supercopa Argentina. Además del Pipa, el club mantiene charlas avanzadas para concretar el desembarco de Nicolás Figal. También se encuentran en tratativas con Pol Fernández y el paraguayo Ángel Romero.