La sincera revelación de Schwartzman luego de quedar eliminado en Australia

Diego Schwartzman (13) reveló que "la noche de ayer fue muy complicada a la hora de preparar el partido porque tenía muchos dolores" después de su derrota en el Abierto de Australia ante Christopher O’Connell. “Bien no estaba lamentablemente. Una pena como terminé en el primer partido, pensaba que iba a recuperarme", comentó en alusión a su victoria sobre Filip Krajinovic.

"El primer set era muy importante porque sentía eso en mi cuerpo y él no estaba jugando tan bien", explicó después de no poder confirmar su pase a tercera por sexto año consecutivo. "He tenido mucho amor propio por decidir jugar el partido. El primer set fue un duro golpe por todo el esfuerzo y luego él jugó mucho mejor", continuó.

Y reflexionó: "Después del primer partido descansé, pero ayer empecé a sentirme un poco mal. No quiero ponerlo como excusa, pero no estaba al 100 por ciento. Debería haber llegado mucho más fresco a este partido, pero no, tuve que cambiar mi rutina por varias pequeñas molestias que se fueron sumando al cuerpo".

"Creo que a la hora de pensar el partido me jugaron en contra, sobre todo después de perder ese primer set, que era importante para no alargar todo. Me costó mucho todo. Es una frustración grande. Me da mucha bronca no haber podido estar en algo a lo que me acostumbré en los últimos años, a jugar bien en los Grand Slams, y se me termina complicando físicamente", cerró.