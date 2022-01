La eliminación del Atlético Madrid dejó a Simeone entre la espada y la pared

Medios españoles publicaron durísimas portadas sobre la eliminación del Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El elenco conducido por Diego Simeone cayó 2-0 ante Real Sociedad en los octavos de final del torneo y hasta comienza a circular el rumor de un fin de ciclo para el entrenador argentino en el Colchonero.

"Un atlético sin alma", tituló Marca, el diario principal de Madrid. Por su parte, AS eligió para su portada: "Toca Fondo". En ambos casos resaltaron la declaración post partido del Cholo: "Aún hay Liga y Champions. Quieto no voy a quedarme". Sin embargo, pese a la sincera autocrítica del ex River, los hinchas comienzan a perder la paciencia.

"Estamos en una etapa en la que, como muchos dicen, la dinámica no es buena, pero está para cambiarse y pensar en positivo. Creo en mis jugadores y buscaremos la manera para enderezar esta situación. El fútbol es contundencia y cuanto menos errores cometas más cerca estás de ganar", expresó Simeone.

Y agregó con firmeza: ”Es un problema del fútbol, todos los años no son iguales, la temporada pasada fue magnífica hasta hace cinco meses, y esta temporada está siendo hasta aquí muy difícil. Las oportunidades están, porque tenemos la Liga y la Champions. Quieto no me voy a quedar".

"El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista para que tenga confianza", envió como mensaje de ánimo a su plantel y también consideró fundamental para progresar "la estabilidad defensiva que tanto criticaron en el pasado, pero que es la clave para conseguir los resultados".

En la previa del encuentro entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, por los octavos de final de la Copa del Rey, hubo incidentes entre fanáticos de ambos equipos y, además, los hinchas locales agredieron con proyectiles a los micros que trasladaban al plantel de los Colchoneros.

Este miércoles el Atlético Madrid fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey y en La Liga marcha cuarto, pero muy lejos del líder de la tabla, el Real Madrid con 16 puntos de diferencia entre los conjuntos de la capital. En tanto que todavía le quedan los octavos de final de la Champions League donde se medirá el 23 de febrero de local ante el Manchester United.