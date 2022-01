La bronca de Kevin Benavides por las imprecisiones de la hoja de ruta

El argentino Kevin Benavides, defensor del título en la categoría motos, tuvo problemas de navegación y quedó rezagado en el Rally Dakar, al completarse hoy la primera etapa de la competencia con un especial de 333 kilómetros en la ciudad de Hail, al norte de Arabia Saudita.

El piloto de Red Bull KTM Factory Team tuvo un retraso de 36:22 respecto del ganador del parcial, el australiano Daniel Sanders (Gas Gas KTM), que confirmó su buen comienzo en el prólogo del sábado tras la largada simbólica. El salteño, de 32 años, tuvo inconvenientes para localizar el punto de control (Way point) y completó el tramo en el decimocuarto lugar de la clasificación.

"Hubo un error en el roadbook, de hecho estaban muchos pilotos varados en ese lugar. Aquellos que lo hicieron bien fue de casualidad, no por lo que les decía la hoja de ruta. De hecho lo hicimos varias veces y nos mandaba para otro lado. Lo positivo es que he llegado bien, no era la forma que queríamos terminar pero veremos que pasa", expresó.

Y siguió: Cuando uno lo acepta al error, lo acepta, pero había un claro error. Ahora tengo que poner la cabeza en blanco, queda mucho por delante y empezar a empujar, y sobre todo ver que dice la organización". La misma dificultad tuvieron otros pilotos favoritos como el británico Sam Sunderland (Gas Gas KTM), 6to.; el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), 10mo.; el español Joan Barreda (Honda), 17mo.; el australiano Toby Price (Red Bull KTM), 22do. y el estadonidense Ricky Brabec (Honda), 35to.

El director de la carrera, el francés David Castera, advirtió sobre las dificultades de la etapa 1B en un mensaje a los pilotos: "Pistas arenosas y dunas, después pistas más duras y terreno más rápido. En el km 127, cambia el panorama: mucho montículo y pista sinuosa entre piedras, a veces con rocas grandes. Con cuidado. Neutralización en el km 207 y, a partir de ahí, fuera pista a lo grande por las dunas hasta la meta".