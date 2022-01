Xavi Hernández y una fuerte declaración sobre una de las figuras del Barcelona

En 2017, luego de que el jeque del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, realizó la compra récord de Neymar por 222 millones de dólares, el FC Barcelona empezó su búsqueda para reemplazar al crack brasileño que dejaba un hueco en la mítica delantera conocida como la “MSN”, que tenía a Lionel Messi y a Luis Suárez.

En el cierre de aquel mercado de verano europeo (y casi como un manotazo de ahogado), el entonces presidente culé, Josep María Bartomeu, decidió gastar 140 millones de euros en Ousmane Dembélé, proveniente del Borussia Dortmund. Cinco años después, se podría decir que la operación no ha resultado un éxito.

Bartomeu y Dembélé, luciendo el "11" que había dejado Neymar Jr

Lesiones, poco entrenamiento, malas costumbres extra futbolísticas y un irregular rendimiento dentro de la cancha. Todo eso ha tenido, por ahora, el periplo del extremo francés por Barcelona y han sido varias las veces en las que el club le quiso poner punto final al vínculo con Dembélé, pero no ha tenido suerte buscando un comprador.

Lo cierto es que tampoco se le puede echar la culpa al resto de clubes europeos que no están interesados en él: desde su llegada a Barcelona, Dembélé ha tenido 14 lesiones y se ha perdido un total de 102 partidos. Esta temporada, el francés, de apenas 24 años, jugó 11 de los 29 partidos del Barcelona y marcó un gol.

La imagen que resume el paso del francés por el Barca: caído en el campo al sufrir una lesión

Hoy, en conferencia de prensa, el entrenador culé, Xavi Hernández, le puso un gran condicionante a la continuidad de , quien finaliza contrato en junio: “O renueva o se le buscará una salida”, avisó Xavi. Esta fuerte declaración viene de la mano con sepultar el rumor de que, de no renovar contrato, el francés sería marginado del equipo y no volvería a jugar con el plantel de Primera. “Hemos de hacer lo que le mejor vaya al club. Estamos en una situación en la que hemos de parar en seco. Hace cinco meses que Mateu Alemany [director deportivo del Barcelona] conversa con él y sus representantes", aseguró el entrenador.

El entrenador no pierde la fe en el jugador francés

Además, al ser consultado por las razones que tendría el jugador para no renovar con el Barcelona, Xavi respondió con una sonrisa: “Él me dice que quiere continuar, eso es una pregunta para él. Yo no he podido ser más claro. A mí no me ha decepcionado. Es un caso muy complejo". Por lo pronto, habrá que esperar el desenlace de una de las novelas más largas del fútbol europeo y, sin dudas, de los peores negocios en la historia del Barcelona.