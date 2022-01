Un ex campeón estremece la Fórmula 1 con un crudo mensaje a Lewis Hamilton

Sigue siendo una incógnita si Lewis Hamilton regresará a la Fórmula 1 en este 2022. Aunque muchas personalidades de la Máxima tienen más o menos claro que seguirá, aún no han terminado de disiparse las dudas que su jefe, Toto Wolff, sembró después de Abu Dhabi por la manera en la que el heptacampeón del mundo perdió su octavo título frente a Max Verstappen.

Y en este caso ha sido el turno de Jacques Villeneuve. El campeón del mundo de 1997, que tiene experiencia en resoluciones de título polémicas como le ocurrió en aquella temporada con Michael Schumacher, ha declarado que no sabe cuál será la decisión del británico, pero le envió un claro mensaje sobre qué debería hacer si decide seguir.

"Es bueno para el deporte (lo que ocurrió en Abu Dhabi) porque Lewis ahora tiene que volver y tratar de ganar su octavo campeonato, y además ser agresivo para conseguirlo. Fue ligeramente controvertido, pero siempre lo es cuando todo se reduce a la última carrera", expresó sin filtros.

Y agregó: “¿Quién sabe si volverá? Nadie esperaba que Rosberg no volviera, que de repente se despertara una mañana y le dijera a todo el mundo que, en cierto modo, no le apasionaban las carreras. Ese no parece ser el caso de Hamilton, pero ¿quién sabe? Es realmente un lío saber qué pasa por la cabeza de la gente cuando la temporada es muy larga, crees que sabes por dónde va a salir y no sale como esperas, y sientes que te lo han robado. Pero hay que volver a ponerse en marcha.

Por último, el hijo de Gilles Villeneuve fue preguntado sobre quién merecía ganar el título en 2021. Para el canadiense, venció el hombre correcto: "Supongo que depende de si eres un fan de Verstappen o un fan de Lewis cuando se trata de hablar de la reacción. Ha sido emocionante y, viendo cómo ha ido toda la temporada, Max se merecía este campeonato".