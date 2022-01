El picante mensaje de Lewandowski al saber que Messi no lo votó en The Best

Lionel Messi y Robert Lewandowski han sido los grandes protagonistas de la temporada. Entre ellos se repartieron los premios más importantes (Balón de Oro y The Best) y se nota que entre ambos hay una relación cordial. Cuando la Pulga ganó el 7° Balón dijo sentidas palabras sobre el polaco y ayer estuvo presente de manera virtual sabiendo que no iba a ganar el premio.

Leo votó a Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema para The Best, y dejó sorpresivamente afuera al delantero del Bayern a quien sí había ubicado en el segundo lugar de su terna para el Balón de Oro. Horas después de recibir su segundo galardón otorgado por la FIFA. "Tito" fue consultado al respecto.

"¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él. Para el Balón de Oro me votó en segundo lugar pero ahora ha decidido votar de distinta manera”, dijo el polaco, y agregó con una sonrisa pícara: “No puedo decir mucho más al respecto. Sí puedo decir que yo voté a él en segunda posición anoche". El polaco, además, votó por Jorginho y Cristiano Ronaldo.

En la temporada 2020-2021, Lewandowski hizo historia en la Bundesliga al firmar 41 tantos en ese curso (con 29 partidos disputados). Un grito más que el anterior récord en una misma campaña de la liga alemana, que ostentaba Gerard Müller durante medio siglo. Con Polonia fue eliminado en la fase de grupos de la Eurocopa, pese a que firmó tres tantos en tres partidos.