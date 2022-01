El inesperado ultimátum de Cristiano que mantiene en vilo al fútbol europeo

El segundo ciclo de Cristiano Ronaldo en el Manchester United comenzó de gran manera pero con el correr de los meses está lejos de ser lo deseado para el portugués. Lejos en la lucha por la Premier, y con cambio de entrenador en el medio, el astro desea recuperar protagonismo y puso una terminante condición para continuar en el club la próxima temporada.

Según publica The Sun, CR7 está preocupado por el equipo y revelaron que si no se logra clasificar a la próxima Champions League podría cambiar de horizonte. Actualmente el United cinco puntos por debajo del West Ham, último equipo que estaría clasificando al máximo torneo continental, pero con dos partidos pendientes.

Días atrás, el propio Ronaldo había criticado el presente de su equipo y no se guardó nada: "No acepto que nuestra mentalidad sea menos que estar entre los tres primeros de la Premier League. No quiero estar aquí para estar en sexto, séptimo o quinto lugar. Estoy aquí para tratar de ganar, de competir".

"Los jugadores mayores siempre pueden ayudar a los jóvenes. Pero si te doy un consejo para tu día a día y lo ignoras, será difícil. Puedo hablar todo el día, pero si no viene de dentro, es imposible. Si necesitan mi ayuda, mi apoyo y mi consejo, seré el número 1 para ayudar. Pero si no quieren mi ayuda, hagan su trabajo y den lo mejor de sí mismos para ayudar al equipo", disparó.

Desde su vuelta a Old Trafford defendió la camiseta roja en 21 oportunidades, donde marcó 14 tantos y brindó tres asistencias. Sus goles han servido para meterse en los octavos de la Champions y ahora se medirá contra el Atlético de Madrid de Diego Simeone. La ida será el miércoles 23 de febrero en Madrid y la revancha el martes 15 de marzo en Old Trafford.