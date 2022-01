La emoción de la mendocina Estefanía Banini luego de estar en el once ideal de FIFA

Estefanía Banini, actual jugadora del Atlético Madrid, fue elegida como parte del equipo ideal de FIFA, en la gala de los premios The Best. La argentina, que comenzó jugando al fútbol de salón en el club Cementista de Mendoza, no ocultó su alegría luego de un gran y merecido reconocimiento.

“La verdad que es un honor para mí, es increíble. El hecho de pertenecer a este once con estas increíbles jugadoras es espectacular. Estoy agradecida de pertenecer y ser parte”, manifestó la mendocina que jugó su único mundial en 2019, debutando ante Japón y siendo elegida la mejor jugadora del partido.

“No lo puedo creer, es algo muy fuerte. Es un reconocimiento muy lindo después de tanto sacrificio”, contó. Y agregó: “Me sorprendió estar en la pre selección, esto no me lo esperaba para nada. Esta noche no creo que pueda dormir, no voy a pegar un ojo. Una trabaja día a día, pero nunca se espera algo así”.

Luego de jugar en Cementista, Banini pasó a formar parte de Las Pumas, equipo de fútbol femenino de Mendoza. Sobre sus ganas de volver al país para ponerle punto final a su carrera, expresó: “Me encantaría terminar mi carrera en Argentina, nunca pude jugar de manera profesional en mi país. Sería ideal terminar mi carrera allí”

Para finalizar, sentenció: “Es muy importante que tanto la AFA como los clubes sigan trabajando por mejorar el fútbol femenino”.

Video: Fefusa Mendoza