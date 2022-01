Un técnico del fútbol europeo aseguró no conocer a Julián Álvarez, pese a los rumores que aseguraban un interés de su equipo por contratarlo

Christophe Galtier, director técnico del Nitza de Francia, equipo que milita en la Ligue 1, fue consultado por los rumores sobre la posible llegada de Julián Álvarez a su equipo. Sin rodeos, el director técnico francés admitió no conocer al delantero cordobés y descartó su llegada en el actual mercado de pases.

"No confirmo un interés por parte del club. Vi en los medios y en las redes sociales que se habló mucho de este jugador que no conozco. Para esta ventana de invierno, Julien Fournier (el director deportivo) no me habló de este jugador".", manifestó el ex defensor, quien debutó profesionalmente con la camiseta del Olympique de Marsella en 1985.

"Me interesé y fui a buscar algunas imágenes. Noté que es un jugador muy interesante entre líneas. Que yo no lo conozca no implica que el club no lo siga", expresó el ex director técnico del Lille, último campeón de la Liga de Francia, por encima del París Saint Germain la temporada pasada.

Sin lugar a dudas es una noticia que tranquiliza a los fanáticos de River Plate, que se ilusionan con que el Araña pueda quedarse en el club de cara a los objetivos trazados y la triple competencia que tendrá el 2022. Desde la dirigencia del Millonario confirmaron que el club que desee contar con los servicios del Álvarez deberá abonar la cláusula de recisión, que ronda los 20 millones de euros.