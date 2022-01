Tuchel fue elegido el mejor entrenador de 2021

El alemán Thomas Tuchel fue elegido hoy como mejor entrenador de 2021 con el premio "The Best" que entrega la FIFA.



Tuchel, quien resultó ganador entre el español Josep Guardiola y el italiano Roberto Mancini, es el entrenador de Chelsea, el equipo ganó la última Liga de Campeones de Europa con el triunfo 1-0 ante Manchester City.



"Vengo de entrenar con el equipo porque mañana tendremos partido y estoy sorprendido de ver mi nombre en ese sobre", indicó Tuchel a través de la videoconferencia que compartió con Guardiola y Mancini.



"Disfruto del equipo. Celebro tener tanto apoyo y me siento muy bien en un equipo tan competitivo como el Chelsea. Ahora mismo el City tiene una ventaja en la Premier, pero no nos rendimos", agregó.



Tuchel inició su carrera como entrenador en Augsburgo II de Alemania (2007-2008) y el mundo del fútbol puso atención en su trabajo durante su paso por Borussia Dortmund (2015-2017) y París Saint Germain de Francia (2017-2020), donde alcanzó la final de la Champions League en la derrota 1-0 ante Bayern Munich.



Durante el 2021, el Chelsea de Tuchel disputó 60 partidos con 36 triunfos, 16 empates y 8 derrotas. Se consagró campeón de la Champions y de la Supercopa de Europa.



Los argentinos Lionel Scaloni y Diego Simeone fueron nominados pero quedaron afuera de la selección final.