Con Lionel Messi como gran candidato, FIFA entrega los premios The Best

Como sucede en cada inicio de año, FIFA se vestirá de gala y entregará los premios The Best, con el objetivo de distinguir y reconocer a los mejores del año 2021. Debido a la situación sanitaria que atraviesa el mundo, la gala será virtual. Lionel Messi es uno de los tres candidatos a quedarse con el premio. La ceremonia comenzará a las 15 (hora de Argentina) y se podrá observar por ESPN y el canal de FIFA.

El polaco fue premiado como el mejor del 2020.

Los reconocimientos serán: mejor futbolista masculino, mejor futbolista femenino, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador(a) de fútbol femenino, mejor arquero, mejor arquera y premio Puskas (al mejor gol del año). Para definir a los ganadores, los votos se dividirán en cuatro partes iguales: los fanáticos que ingresaron a la página oficial de The Best, los capitanes de las Selecciones nacionales, los entrenadores de dichas Selecciones y un periodista de cada país. El voto no es secreto, por lo cual se podrá conocer a quien votó cada uno luego de la ceremonia.

Premios y Candidatos

Futbolista masculino del año

Robert Lewandowski (Polonia - Bayern Múnich)

Lionel Messi (Argentina - Barcelona / PSG)

Mohamed Salah (Egipto - Liverpool)

Futbolista femenino del año

Jennifer Hermoso (España - Barcelona)

Sam Kerr (Australia - Chelsea)

Alexia Putellas (España - Barcelona)

Entrenador de fútbol masculino del año

Pep Guardiola (España - Manchester City)

Roberto Mancini (Italia - Selección de Italia)

Thomas Tuchel (Alemania - Chelsea)

Entrenador(a) de fútbol femenino del año

Lluís Cortés (España - Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea)

Sarina Wiegman (Países Bajos - Selección de Países Bajos / Selección de Inglaterra)

Arquero del año

Gianluigi Donnarumma (Italia - Milan / PSG)

Édouard Mendy (Senegal - Chelsea)

Manuel Neuer (Alemania - Bayern Múnich)

Arquera del año

Ann-Katrin Berger (Alemania - Chelsea)

Christiane Endler (Chile - PSG / Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá - Rosengard / PSG)

Hedvig Lindahl (Suecia - Atlético de Madrid)

Alyssa Naeher (Estados Unidos - Chicago Red Stars)

Premio Puskás