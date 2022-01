El tortuoso camino de Marc Márquez para llegar en forma a la temporada 2022

El ocho veces campeón Marc Márquez trabaja por estas horas a todo ritmo para llegar en óptimas condiciones al primer test oficial de la temporada 2022 de MotoGP que se llevará a cabo en Malasia el próximo 5 de febrero. Sin embargo, este es un camino lleno de espinas para el español que no la ha tenido fácil en los últimos dos años.

Aquejado por una diplopía, una afección a la vista producida por un golpe en la cabeza tras un accidente cuando entrenaba en motocross, Márquez ha pasado unos últimos meses muy difíciles y estresantes.

El accidente, que lo marginó de las últimas fechas del 2021, se produjo en un entrenamiento de rutina y privado, justo cuando estaba comenzando a recuperar su nivel de conducción y la velocidad necesaria sobre su Honda, luego del recordado accidente de la primera fecha de 2020 en Jerez (España) y que sentenció su participación en esa temporada y lo condicionó en 2020.

Dos años de tortura

Cuando la pandemia de Covid-19 lo permitió, el Campeonato del Mundo de MotoGP regresó a la acción y concretó su primera fecha de la temporada 2020 en el circuito de Jerez el pasado 19 de julio de aquel año. Hasta entonces el coronavirus en el mundo imponía condiciones y los grandes eventos deportivos se habían tenido que posponer.

Era el regreso esperado. Márquez defendía una nueva corona y marchaba tercero en la carrera tras una gran recuperación cuando la moto lo despidió en una curva a la izquierda ocasionando una seria lesión en su hombro derecho. Operaciones, un intento de regresar a la competición antes de tiempo, más complicaciones y un proceso de recuperación lento marcaron su 2020.

En 2021 su lesión había mejorado y ya podía competir, aunque su ritmo de campeón demoraba en llegar. Poco a poco Márquez fue recuperando el nivel de resultados que todos le conocen y hasta pudo volver a ganar. Pero nuevamente un accidente lo volvió a enviar a un descanso obligado.

Esta vez estaba en una pista de motrocross, donde los pilotos de MotoGP suelen pasar varias horas de entrenamiento. Una caída, un fuerte golpe en la cabeza y el diagnóstico que nadie podía creer: diplopía. Márquez tenía visión doble y su recuperación fue más lenta de lo esperado.

Listo para salir a pista

“Desde que me lesioné, mi objetivo era intentar estar en el primer test o en la primera carrera y parece que vamos por buen camino. Ahora necesito hacer un test de un día en un circuito de Gran Premio y hacer un día completo, con muchas vueltas para ver cuándo me canso si tengo algún problema. Necesitamos evaluar esas cosas antes de que se me permita participar en la prueba de Malasia" dijo Marc.

Márquez fue categórico al describir lo que le tocó vivir en este tiempo. "Tal vez fue el momento más difícil de mi carrera. Fue un duro tiempo porque no sabía mi futuro” dijo. Y amplió “Este es el cuarto invierno que tengo una lesión. Primero, el hombro derecho, luego el hombro izquierdo, luego el brazo y, justo cuando parecía que todo se estaba poniendo cada vez mejor, llego otra lesion despues de haber ganado en Austin y Misano”.

Pero ahora todo parece ir por buen camino y, tras recibir la autorización para andar en bicicleta, ahora acaba de volver a montar sobre una motocross (la misma en la que se lesionó) y, si todo sigue bien, tras un test privado en un circuito español todo indicaría que podrá estar participando en Malasia del primer test de pre-temporada 2022 de MotoGP.

