Se filtró la pelota del Mundial de Qatar y las redes estallaron

Más allá del fútbol, uno de los aspectos más esperados ante un Mundial es el merchandising oficial. Tanto las camisetas como las mascotas oficiales, entre otros artículos, son puestos bajo la lupa de la opinión de los fanáticos y, lógicamente, la pelota oficial no es la excepción: ayer, el sitio especializado en indumentaria FootyHeadlines filtró el diseño y el nombre de la pelota de Qatar 2022 y las redes se llenaron de memes.

La pelota se llamará Rihla, una palabra árabe que hace referencia a un viaje, recorrido o cuaderno de viaje, y tendrá una trama multicolor. La foto filtrada por FootyHeadlines muestra un modelo que no será el que utilizarán Lionel Messi, Neymar, Mbappé y otras figuras que estarán en el Mundial, sino que se trata de una edición “fan” o réplica, en la que se puede ver unas costuras que no estarán en la edición oficial.

Rihla, via FootyHeadlines.com

Apenas se filtró la foto, las redes sociales se hicieron eco de la noticia y los usuarios emitieron su opinión al respecto. La gran mayoría se mostró en contra del nuevo modelo y uno de los tweets más viralizados comparó a la pelota de Qatar con un clásico del verano argentino: la pelota de YPF.

POR DIOS esta va a ser la pelota del mundial, hermano parece que la hizo ypf!! pic.twitter.com/73od1IZRQD — Ismaa uD83CuDF65 (@ismanewellss) January 11, 2022

A partir de este tweet, muchos usuarios de Twitter hicieron cientos de comentarios con imágenes de distintas pelotas de Mundiales anteriores o, simplemente, el modelo preferido de cada uno: muchos hablaron de la Brazuca, la pelota de Brasil 2014, y la Teamgeist, la de Alemania 2006, aunque no faltaron los nostálgicos que mostraron su devoción por la mítica Tango.

cual fue la pelota mas linda y xq esta? pic.twitter.com/hgEf23uQ3H — Nico (@nicoalfgarr14) January 11, 2022

La mejor de la historia y eso no admite discusión pic.twitter.com/NS8VKH8N4g — Martin Rp uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Riverplatense) January 12, 2022

Esta es más linda pic.twitter.com/oPxhXqou1f — Martinnn uD83CuDDF8uD83CuDDEA (@martinmello_) January 12, 2022

También hubo lugar para tweets en tono irónico: imágenes de pelotas sin los gajos o balones hechos con medias de can can. En fin, la pelota de Qatar no dejó contento a los fanáticos del fútbol y se suma a otros aspectos que trajeron polémica sobre este Mundial, como su ubicación en el calendario o la violación a los derechos de los trabajadores.