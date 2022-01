La sorpresiva decisión que tomó Fabricio Angileri en medio de su conflicto con River

El mundo River se sorprendió al saber que Fabrizio Angileri no fue incluido entre los futbolistas que viajaron a San Martín de Los Andes para realizar la pretemporada. El mendocino todavía no renueva su contrato y, de no hacerlo, en junio podría dejar la institución como jugador libre. Esta situación causó controversia y el defensor tomó una drástica decisión: cerró sus redes sociales.

El Turco era activo tanto en Twitter como en Instagram y en medio de los señalamientos por su postura, optó por desaparecer un tiempo, probablemente, hasta que se esclarezca su futuro en el Millonario. El defensor juninense entrena con Benjamín Rollheiser en Ezeiza junto a un preparador físico del club y se espera que en las próximas horas pueda haya novedades.

Los directivos de River pretenden extender su vínculo por tres temporadas, mientras que el defensor solo pidió una. A eso hay que sumarle que su representante exigió una cláusula de rescisión más baja que la que presentó la dirigencia. Está claro que el objetivo del futbolista es dar el salto al fútbol europeo pero hasta el momento tampoco acercaron alguna propuesta formal para venderlo.

En estos días, además, se volverán a reunir los representantes de Benjamín Rollheiser con Matías Patanián y Jorge Brito para renovar el contrato que vence el 30 de junio. La negativa a firmar la extensión originó un conflicto que también bajó al juvenil de la pretemporada en San Martín de los Andes.