Peterhansel se impone en Bisha y acecha un nuevo récord histórico

uD83CuDFC1 Stage uD83DuDD1F uD83DuDE97



uD83CuDFC5 @s_peterhansel takes the win! uD83DuDC4F



On their 1st year with the new Audi RS Q e-tron, all 3 @audisport drivers have won a stage of the #Dakar2022! uD83CuDFC5uD83CuDFC5uD83CuDFC5 pic.twitter.com/Z9NhMIj0QJ