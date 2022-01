La decepción de Sébastien Loeb ante la superioridad de Audi

El francés Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) recortó casi minuto y medio al líder de la general del Rally Dakar, el catarí Nasser Al Attiyah pero sigue a más de media hora en la clasificación y no pudo con los Audi en la décima etapa.

"De forma general, ha sido una buena jornada. Solo hemos dado vueltas durante un minuto y medio en un way point (punto de referencia). Por lo demás, hemos avanzado bien. En meta no hemos conseguido sacar mucho tiempo a Nasser (Al Attiyah), pero es normal. Se trataba de una etapa en la que íbamos muy rápido y así no es posible conseguir grandes diferencias", indicó.

El nueve veces campeón del mundo de rallys admitió que "incluso pisando a fondo" le "cuesta ganar tiempo" porque "los Audi son siempre más rápidos". "Hoy somos segundos, no dominamos el juego, hay demasiada diferencia, pero no hay que cejar en el empeño", declaró.