Evra contó un duro relato sobre el Manchester United: "Si hay un gay, que se vaya del club"

Patrice Evra no tiene problemas en expresar lo que siente, desde sus graciosos videos bailando en Instagram y su famosa frase “I Love This Game” (Yo amo este juego), hasta para tocar temas de los que no se suele hablar en el mundo del fútbol, como los abusos sexuales o la sexualidad.

En diálogo con el diario francés Le Parisien, el ex futbolista francés de 40 años habló sobre una situación que vivió en el vestuario del Manchester United, club en el que jugó durante ocho años: “Cuando estuve en Inglaterra, trajeron a alguien para hablar con el equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron: 'Va contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, que se vaya del club'. Y otro tipo de comentarios", contó y agregó que él, inmediatamente, hizo callar a sus compañeros.

Un joven Evra junto a Sir Alex Ferguson, histórico DT del United

El ex lateral izquierdo, que llegó a ser capitán del Manchester United y tuvo un fuerte cruce con Luis Suárez, a quien acusó de racista, se abrió aún más sobre la homosexualidad en el fútbol y su experiencia: “Yo jugué con jugadores que eran homosexuales. Cara a cara, se abrieron conmigo porque tienen miedo de hablar de otra manera. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero en el mundo del fútbol, si tú lo dices, se acabó".

Evra levanta la Copa de la Liga 2010

En octubre de 2021, en una entrevista con The Times con motivo del estreno de su autobiografía “Patrice Evra: I Love This Game”, el ex compañero de Carlos Tevez en el United y en la Juventus de Italia contó sobre el abuso sexual que sufrió de adolescente: “No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago (hablar del tema) por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”, relató en aquel momento.

Park Ji Sung, Evra y Tevez festejan una Premier League

Ahora, Evra volvió a contar algunos detalles sobre aquel hecho que sufrió de pequeño: “Tenía 13 años y me quedé con ese peso toda mi vida. Cuando tenía 24 años y todavía jugaba contra el AS Monaco, la policía me llamó y me dijo: “Señor Evra, ¿este hombre le ha tocado?" He dicho no. Insistió: “¿Estás seguro? Repetí que no, me enfadé y colgué. Había habido quejas de otros niños… Me sentí como un cobarde. Yo estaba avergonzado. Pensé más en mi notoriedad, en lo que la gente iba a pensar", expresó.