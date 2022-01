La contundente chicana con la que Toni Kroos ninguneó al Barcelona a un día de la semifinal de la Supercopa de España

En el marco de una de las semifinales de la Supercopa de España, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en Arabia Saudita. El encuentro comenzará a las 16 y podrá observarse en vivo por la señal de Direc TV. La otra llave se disputará el jueves entre Atlético Madrid y Atlético Bilbao.

"Puede que en la Liga estemos mejor que ellos, pero en un Clásico no hay favoritos. Además mañana es como una final y puede pasar de todo y ellos tienen mucha calidad. Es complicado decir qué va a pasar", manifestó el alemán, campeón del mundo en Brasil 2014 con su Selección.

"Últimamente no he visto muchos partidos del Barça, tengo otras cosas que hacer y ver nuestros partidos. Pero les conozco bien, tienen algunas dudas y en general tiene aún mucha gente de gran calidad. No puedo decir qué ha cambiado con Xavi", chicaneó uno de los referentes del Merengue.

Por su parte Ancelotti, DT del Madrid, se refirió al duro encuentro que tendrá su equipo por el certamen nacional: "El Barsa es un equipo que me gusta porque tiene una idea clara del juego. Ha tenido una buena desde la llegada de Xavi y con sus ideas y actitud el equipo ha mejorado".