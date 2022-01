Benavides no tira la toalla y va por todo en busca de una nueva corona

Kevin Benavides (KTM) aseguró "estar en la reconquista" de los 36 minutos que perdió en la navegación en la etapa 1B tras quedar segundo en la novena jornada con inicio y final en Wadi Ad Dawasir, y colocarse a 10’22” del líder de la general de motos el austríaco Matthias Walkner (KTM).

"Estamos en la reconquista, trabajando para poder estar adelante. Estamos en la pelea y hay que seguir enfocados porque quedan etapas difíciles”, comentó al finalizar el tramo cronometrado (especial). “La lucha va a ser bastante fuerte. Estamos todos muy cerca y todo puede pasar”, completó.

Benavides coincidió con el resto de sus compañeros en que la novena no fue una etapa de gran dificultad. “Ha sido un día muy rápido. No estuvo difícil en la navegación, la mayoría de los puntos estaban claros en el libro de ruta. He empujado bastante. Hemos descontado algo de tiempo, así que contento porque ha sido una buena etapa y hay que seguir empujando”, aseguró.

El nuevo líder de la general, por su parte, se mostró pero mantiene la mesura sabiendo que todo puede cambar: "No tengo estrategia más que la de permanecer concentrado en el road book. Quedan dos especiales largas y la última puede ser también complicada. Así que no hay que confiarse y cometer un error. Las diferencias son muy pequeñas y el más mínimo error podría cambiarlo todo".