Revelan la verdadera razón por la que Cardona se fue de Boca

En las próximas horas, Edwin Cardona se transformará en futbolista de Racing pero muchos se preguntaron cuál fue el principal motivo por el que Boca decidió no hacer uso de la opción para comprarlo. Ante esto, Jorge Bermúdez fue claro y contó el motivo de la decisión que tomó el Consejo de Fútbol.

"Cuando se firmó la opción de compra, Boca lo trajo de Tijuana donde no jugaba, ni siquiera se entrenaba, pero se trajo un jugador en el que se confiaba, en el que depositó la ilusión y la posibilidad de lo que podía dar el futbolista", explicó sin vueltas en una entrevista realizada por TyC Sports.

Y en la misma línea, siguió: "Desgraciadamente, por circunstancias que todos seguimos durante estos 18 meses, no se terminó dando, la continuidad no fue la que se esperaba. Sabemos la categoría de jugador, pero no se pudo afianzar en la continuidad que se necesitaba. Lastimosamente, para nosotros y para él, el vínculo se terminó".

Boca tenía la posibilidad de comprar a Cardona en cinco millones de dólares, pero decidió no hacer uso de la opción y el colombiano pasará de Tijuana a la Academia, que adquirirá la mitad del pase.