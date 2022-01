Políticos, tenistas, familiares: todos opinan sobre Djokovic

Ante un tema de tanto revuelo como es el de las vacunas, nadie quedó exento de brindar su opinión sobre la situación que está viviendo Novak Djokovic en Australia. Hoy por la mañana, la justicia de dicho país ordenó su liberación y avaló su visa y su exención médica para no ser inoculado al ingresar al país y poder competir en el Australian Open, el primer Grand Slam del año tenístico.

A pesar de este fallo a favor de Djokovic, quien publicó una foto en Instagram (portada) agradeciendo el apoyo, se especula que el gobierno australiano, a través del ministro de Inmigración, Alex Hawke, utilizará todo el poder que tenga a su alcance para deportar al serbio. Esto hizo estallar las manifestaciones por las calles de Melbourne, que se vieron inundadas por banderas de Serbia y fanáticos que piden por la liberación del mejor tenista del mundo.

Desde el lado de Djokovic, la familia ha sido muy constante en sus declaraciones: su padre, Srdjan, que ha llegado a comparar a su hijo con Jesucristo, lo definió cómo “el Espartaco del mundo libre” y "la luz al fondo de un túnel que no apagará la oligarquía política". El pasado viernes, en el marco de los festejos de la Navidad por parte de los cristianos ortodoxos, aseguró que Nole "está detenido pero nunca ha estado más libre. Desde este momento, Novak se ha convertido en símbolo y líder del mundo libre, del mundo de los países y pueblos pobres y oprimidos".

El padre de Djokovic no se quedó ahí e involucró en el tema a una importante figura dentro de la política de Australia: a la Reina Isabel II de Inglaterra. “Detenga la persecución política que ha sufrido por parte del gobierno de Australia desde que llegó”, le pidió el padre del tenista esta mañana.

Srdjan Djokovic, padre del número uno del mundo

Su madre, Dijana, ha dicho que las condiciones en las que se encuentra el tenista son “inhumanas, sólo tiene una pared a la que mirar. Ni siquiera tiene vistas al parque porque no hay ventanas normales”. Además, el hermano del tenista, Dordje, habló para la televisión de su país: “Fue una noche sin dormir para todos nosotros. Novak demostró fe, perseverancia y que es un gran hombre”.

Su familia no fue la única en brindarle apoyo desde Serbia. El presidente del Parlamento serbio, Ivica Dadic, dijo esta mañana que “evidentemente, las autoridades australianas optarán por deportar. Es un procedimiento vergonzoso y debe haber una reacción de nuestra parte”. Además, Dadic agregó que “cualquier país del mundo” le daría alojamiento a Djokovic y llamó al comportamiento de Australia como “vergonzoso y el resultado de la inestabilidad política en un país en el que se acercan las elecciones”. Australia tendrá elecciones en marzo de este año.

La familia de Djokovic

Por otra parte, el ministro serbio de Exteriores, quien el jueves pasado había pedido al gobierno australiano a través a su embajador en Canberra que libere de inmediato al ganador de 20 Grand Slams, dijo que Djokovic fue “atraído hasta Australia simplemente para ser humillado” y aseguró en un comunicado que la opinión pública en su país cree que el tenista está siendo “víctima de un juego político contra su voluntad”.

El caso de Djokovic alcanzó niveles políticos no sólo entre Serbia y Australia, sino que caló hondo en la interna política del país oceánico. El líder opositor y ex primer ministro australiano, Kevin Rudd, aprovechó la situación y decidió castigar al actual mandatario, Scott Morrison, en su cuenta de Twitter: “Una total incompetencia, como en todos los aspectos. Si de verdad no lo querías [a Djokovic], ¿por qué razón le diste la visa para que venga en primer lugar? Esto fue concebido como una gran distracción, cuando en la vida real la gente no puede testearse”.

Scott Morrison, primer ministro de Australia

Morrison, a quien el padre de Djokovic describió como “inhumano” y a su gobierno como una dictadura, dijo que “nadie está por sobre las reglas” y que esta clase de políticas fronterizas han hecho que Australia tenga “el porcentaje de muertes por Covid más bajo del mundo”. En 2020 y 2021, Melbourne fue la ciudad con la cuarentena más larga del mundo: fueron 256 días

La situación de Djokovic dividió aguas entre sus colegas. Rafa Nadal fue la figura más rutilante del mundo del tenis en hablar sobre el tema pero lo hizo con grises, ya que, en un principio, dijo que Djokovic "sabía de las consecuencias" que tenía no vacunarse y expresó una mirada a favor del gobierno australiano, pero esta mañana declaró que "tiene derecho a participar en el Abierto y es justo que lo haga. Le deseo lo mejor".

Paul McNamee, ex director del Australian Open y jugador de Copa Davis, dijo sobre Djokovic: "Se ha mantenido sobre el reglamento. Tiene su visa, llegó al país y tiene todo el derecho del mundo a jugar. Odio pensar que la política ha intervenido pero se siente de esa manera".