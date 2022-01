Dibu Martínez no pudo evitar la eliminación del Aston Villa a manos del Manchester United

El Manchester United sigue de capa caída, pero pasó a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra a costa del Aston Villa y gracias a un salvador David de Gea y a la intervención del VAR, que anuló un tanto a los 'villanos' (1-0).



Un cabezazo de Scott McTominay a los ocho minutos bastó a un gris United para no pegarse otro trompazo en Old Trafford. Los de Ralf Rangnick pasan de ronda, pero sin ningún tipo de brillo, en un partido con muchos titulares, pese a ser Copa, aunque no estuvo Cristiano Ronaldo, que se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias físicas.



Pese al buen comienzo del United, que se adelantó a los ocho minutos gracias a un gran centro de Fred que cabeceó demasiado solo McTominay, no paró de sufrir en el partido. Emi Buendía, en su mejor encuentro con la camiseta del Villa, trajo de cabeza a la defensa del United, en la que Raphael Varane debutó en Copa, y dispuso de las mejores ocasiones de la primera parte. Mención aparte también para un trallazo de John McGinn desde la frontal del área que contrarrestó una 'palomita' de De Gea.



El meta español mantuvo a los suyos en el encuentro, pero el VAR fue el que dio la puntilla a los de Steven Gerrard, que espera contar con Philippe Coutinho para el encuentro del fin de semana, precisamente también contra el United.



En el minuto 51, cuando mejor estaban los de Birmingham, McGinn colgó una falta lateral al área y, tras dos toques por parte del Villa, Ings empujó la pelota a puerta vacía. El VAR no tardó en revisar la jugada, tanto por un bloqueo a Edinson Cavani como por posible fuera de juego de Ings. Tras unos minutos de tensa espera, decretó la posición antirreglamentaria del delantero y dejó al Villa con la miel en los labios.



Minutos más tarde, Ings erraba un mano a mano y Watkins, consciente de que estaba en posición de fuera de juego, empujó la pelota a la red antes de que el linier señalara la posición incorrecta.



No mató el partido el United, pero no le hizo falta y los de Ralf Rangnick se recuperan de su primera derrota bajo el mano del alemán superando la eliminatoria copera. Sin brillo y sin buenas sensaciones. Se medirán al Middlesbrough en la cuarta ronda.