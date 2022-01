La mesura de Kevin Benavides y un contundente aviso para lo que viene

El argentino Kevin Benavides (KTM), actual campeón en la categoría de motos, finalizó cuarto la especial de 19 kilómetros con la que se inauguró este sábado la 44ª edición del Dakar, a dos minutos del primer clasificado, el austríaco Daniel Sanders (Gas Gas) y comentó que se sintió “muy bien” a pesar de tener “un poco de nervios”

"Me he sentido muy bien. Pero este prólogo siempre es así, te da un poco de nervios. Los primeros metros con la moto estaba un poco rígido, pero creo que he hecho un buen tiempo. Era importante porque mañana vamos a elegir el orden de partida", dijo y avisó: "La carrera empieza recién mañana y esto era solo un calentamiento. La estrategia era tratar de hacerlo bien hoy. Y ahora voy a pensar en la estrategia para mañana".

Benavides, además, comentó como fue su primera experiencia en el Dakar con KTM tras después pasarse a la marca austríaca tras cinco participaciones con Honda y su victoria de la edición de 2021. “Ahora todo es diferente, todo nuevo, equipo nuevo. Pero estoy muy contento de ir con KTM, junto con RedBull. Es una gran familia, me han tratado muy bien y me siento muy cómodo. Un nuevo desafío para mí, pero lo he elegido yo y estoy muy feliz”, comentó.