El misterio sobre Sergio Ramos que colmó la paciencia de los fanáticos del PSG

Sergio Ramos ha sido uno de los fichajes estrella del PSG. El central se marchó libre del Real Madrid y recaló en París donde fue presentado el pasado 14 de agosto con la afición rendida al central español. Sin embargo, según explica el periódico Le Parisien, la paciencia comienza a terminarse ya que aún no ha debutado y eso está provocando malestar en los fanáticos.

El medio apunta que el estreno del español no sería antes del 22 de septiembre teniendo en cuenta que Pochettino no quiere correr riesgos. El central continúa recuperándose de una misteriosa lesión que lo tiene a maltraer desde su llegada y los últimos partes médicos cada vez son más escuetos y no tienen una fecha de corte.

La última vez que pisó un terreno de juego para competir fue el 5 de mayo, cuando jugó la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea en el Stamford Bridge. Posteriormente dos lesiones volvieron a afectarlo, una tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda y una nueva afección en el sóleo de la misma pierna.