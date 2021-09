El desafiante aviso del técnico de Bolivia a horas de jugar con Argentina

El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, sostuvo este miércoles que sus dirigidos se encuentran con buen ánimo para enfrentar a Argentina, pues siempre genera expectativas un partido contra una selección que es campeona vigente de la Copa América, y reconoció que "no es imposible ganarle" a la Selección de Scaloni.

"Será un partido difícil, no nos preparamos para perder por poco, queremos sacar un buen resultado en el Monumental. El día que no tenga la ilusión y los mejores esfuerzos, me debo retirar y buscar otra profesión. No es imposible ganarle a Argentina, creemos en hacer un buen partido y sacar esto adelante", expresó en la conferencia previa al encuentro de mañana en el Monumental.

Y agregó en tono desafiante: "Lo normal es que ganen ellos, pero vamos a jugar e intentar que no sea de esa manera, con esa linda posibilidad que tenemos. Llevo 113 partidos de selecciones mayores, no tengo dos días acá. La experiencia te da paz y eso te permite buscar la mejor energía".

"Estuvimos cuatro fechas sin perder, tenemos una buena producción de goles, estamos en el quinto lugar en eso, también convertimos de visitante, hemos remontado partidos y desarrollamos un cambio generacional. Hoy estamos a un resultado para lograr el mejor registro de visitante de la historia y con un grupo que se está sembrando para la siguiente Eliminatoria", continuó.

Farías declinó hacer comentarios sobre su posible salida de la Verde tras el empate a uno en casa ante Colombia y la derrota por 4-2 ante Uruguay en Montevideo en las fechas precedentes y lamentó la baja del centrocampista Alejandro Chumacero, del Unión Española chileno, quien no ha podido disputar ninguno de los encuentros en esta triple fecha de eliminatorias por un desgarro.