Mercedes oficializó al reemplazo de Valtteri Bottas para la próxima temporada de la Fórmula 1

La escudería alemana Mercedes confirmó este martes que el joven piloto inglés George Russell llegará al equipo en 2022 para reemplazar a Valtteri Bottas, fichado este lunes por Alfa Romeo, y compartir box con el heptacampeón mundial y compatriota suyo, Lewis Hamilton en la próxima temporada de la Fórmula 1.

Un día después de anunciar la próxima salida de Bottas, Mercedes confirmó un secreto a voces: el fichaje de Russell procedente de Williams, equipo en el que está demostrando todo su talento a pesar de pilotar un coche poco competitivo.

El británico, de 23 años, se unió al programa de jóvenes pilotos de Mercedes en 2017 y dio muestras de su talento proclamándose campeón tanto en la GP3 como en la Fórmula 2, antes de dar el salto a la F1 en 2019 con Williams. Apenas comience 2022 llegará a Mercedes tras firmar "un contrato a largo plazo", como avanzó el equipo alemán sin detallar la duración exacta del acuerdo.

George Russell acompañará a Lewis Hamilton en 2022.

"Mentiría si dijera que no estoy absolutamente emocionado. Es una gran oportunidad y quiero aprovecharla con ambas manos. Pero no me hago ilusiones en cuanto a la magnitud del desafío; va a ser una curva de aprendizaje empinada. Valtteri ha dejado el listón alto, rindiendo consistentemente semana tras semana, logrando victorias, poles y ayudando a ganar varios títulos de constructores", manifestó Russell en un comunicado.

Respecto a Hamilton, se refirió su compatriota como "el mejor piloto de todos los tiempos". "He admirado a Lewis desde que estaba en karts y la oportunidad de aprender de alguien que se ha convertido en un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la pista solo puede beneficiarme como piloto y como ser humano", dijo.

Por su parte, el director del equipo, Toto Wolff, reconoció que "no ha sido una decisión sencilla" desprenderse de Bottas, pero que ha ayudado el hecho de que Russell haya sido "un ganador en todas las categorías" que ha competido.

"Tenemos el desafío de ayudarlo a continuar aprendiendo dentro de nuestro entorno y junto a Lewis, el mejor piloto de F1 de todos los tiempos. Estoy seguro de que a medida que su relación crezca, formarán un equipo fuerte y cumplirán con Mercedes dentro y fuera de la pista en los próximos años. Ya hemos anunciado nuestros planes para 2022 y ahora nuestro enfoque vuelve a las últimas nueve carreras de esta temporada y a darlo todo para lograr los títulos mundiales", concluyó.