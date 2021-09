Danilo Luiz cargó contra la Selección Argentina tras el escándalo en San Pablo

El lateral de la selección brasileña Danilo lamentó este martes la suspensión del superclásico entre Brasil y Argentina el pasado domingo, aunque afirmó que "todos sabían" y no era "secreto" dónde jugaban los cuatro argentinos que infringieron las reglas sanitarias para entrar al país sudamericano.

"Todo el mundo sabe que los cuatro jugadores de Argentina actúan en Inglaterra. Todo el mundo sabe de las reglas del Reino Unido para llegar a Brasil. No era secreto para nadie", dijo en una rueda de prensa el lateral de la Juventus, que agregó: "No me cabe a mí comentar, me cabe cumplir las reglas, las leyes. Ellos (la FIFA) tendrán acceso a todas las pruebas para que se haga justicia".

"Nosotros estábamos muy ansiosos y concentrados en jugar. Pero era una situación en la que no teníamos injerencia, ni opción de cambiar. Tenemos que concentrarnos en las opciones que tenemos, que son los entrenamientos y los partidos. La preparación para ese partido con Argentina es especial, individualmente cada uno se prepara psicológicamente de una manera diferente", siguió

Y cerró: "Teníamos más motivación para jugar. Pero estas son situaciones inusuales. Tenés que pasar la página. Por eso ya estamos pensando en Perú". El jugador evaluó además que la selección está "bien encaminada" para clasificarse al Mundial de Quatar 2022 al considerar que realiza una "campaña buena y sólida", si bien resaltó que es importante "seguir venciendo y ganando puntos".