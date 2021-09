El director de Anvisa rompió el silencio y destrozó a los jugadores argentinos

Alex Machado Campos rompió el silenció, justificó lo ocurrido durante el partido entre Brasil y Argentina, y apuntó nuevamente contra los cuatros futbolistas que militan en la Premier League. El directivo de Anvisa reconoció que hubo mala fe, falta de respeto y abuso en el comportamiento de la selección desde el arribo de la delegación al país.

"Si hubieran cumplido con la cuarentena nada de esto hubiese ocurrido”, expresó y agregó: "Se le dijo a los cuatro jugadores de Argentina la tarde anterior que no podían salir del hotel porque no estaban cumpliendo con las normas sanitarias. Una hora antes del partido les dijimos que no podían jugar".

"Conmebol, AFA y CBF sabían que no podía disputarse el partido. Lo que hicieron los jugadores en una falta fragante. En mi opinión, hubo mala fe deliberada, y luego una reiteración de falta de respeto no solo a la agencia, sino a las autoridades de salud del país, a la Secretaría de Salud de San pablo, que actuó en conjunto con Anvisa", continuó en diálogo con O Globo.

Y cerró: "Ellos decidieron deliberadamente no cumplir con la cuarentena. El chico mintió (refiriéndose a los futbolistas). Luego va a cuarentena y no la hace. Entra en el juego, desafiando, irrespetando y escalando jugadores. Es un abuso lo que pasó. Terminó con el final del juego, que no era lo que Anvisa quería, Anvisa sólo quería separar a los cuatro jugadores"