El Tata Martino fue operado en México y no estará por Eliminatorias

El argentino Gerardo "Tata" Martino, entrenador del seleccionado de fútbol de México, fue operado en las últimas horas por un desprendimiento de retina y estará 21 días en reposo, de manera que no dirigirá al equipo en las Eliminatorias de la Concacaf.



El "Tata" Martino, de 58 años, fue sometido a una "intervención oftalmológica por un desprendimiento de retina" y no estará en los partidos ante Costa Rica y Panamá, según anunció la Federación Mexicana de Fútbol en un comunicado.



México jugará mañana de visitante ante Costa Rica y el miércoles lo hará ante Panamá, en ambos partidos el equipo será dirigido por el argentino Jorge Theiler, ayudante de campo de Martino.



Martino sufrió un desprendimiento de retina y pudo dirigir al seleccionado mexicano en el triunfo de esta semana sobre Jamaica por 2 a 1 en el estadio Azteca.



Sin embargo, los médicos le recomendaron que no viaje a los partidos en Costa Rica y Panamá porque el traslado en avión podría aumentarla la presión ocular, y Martino aceptó la recomendación y además se sometió a un cirugía que le demandará tres semanas de reposo visual.