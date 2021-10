Tras la polémica en San Juan, Matías Rossi definió su futuro en el automovilismo argentino

Luego de la decisión de no correr en San Juan, Matías Rossi solamente expresó su postura en las redes sociales y había un rumor de un posible alejamiento del Súper TC2000. Sin embargo, el director del Toyota Gazoo Racing, Darío Ramonda, confirmó que el ex campeón del Turismo Carretera estará presente en Rosario y que correrá las tres fechas que restan del campeonato.

"Hablamos con Matías y a pesar de ciertos rumores, todo está en orden. Rossi va a correr en Rosario, al igual que en las fechas siguientes", expresó Ramonda a Carburando. El director del equipo, además, insistió en su respaldo a su piloto: "Fue muy difícil lo que nos tocó vivir. Fue una injusticia. Matías se sintió perjudicado por la arbitrariedad de las sanciones y yo apoyé su decisión".

"Él estaba muy dolido y no quería correr. Y yo jamás obligaría a correr a un piloto mío que no quiere salir a la pista. Ojalá que su decisión de no correr y este mal momento que tuvimos que atravesar todos, al menos sirva para que cambie algo", cerró. El piloto de Del Viso estalló de bronca luego de recibir un sanción de 45 segundos, que consideró impuesta a "dedo".

Su ausencia dejó el camino libre para que Agustín Canapino (Cruze) se quedara con la victoria y achicara la brecha con respecto a Leonel Pernía, líder del certamen. El tandilense tiene 155 puntos, seguido por el arrecifeño (154), Julián Santero (Toyota), 113, Rossi (Toyota) y Facundo Ardusso (Honda), ambos con 109, y Berni Llaver (Cruze), 84.