Portugal y Kazajistán definen al rival de Argentina en la final del Mundial de futsal: hora y TV

Portugal y Kazajistán se enfrentarán hoy, desde las 14 (hora de la Argentina), por el lugar restante en la final del Mundial de futsal de Lituania 2021. En dicha instancia, ya espera Argentina.

Los portugueses terminaron en la primera posición del Grupo C, con 7 unidades, producto de dos victorias y un empate: 4 a 1 vs. Tailandia, 7 a 0 vs. Islas Salomón y 3 a 3 vs. Marruecos. En octavos eliminaron a Serbia por 4 a 3 y en cuartos derrotaron a España 4 a 2.

Los kazajos finalizaron en el primer puesto del Grupo A con 7 unidades: le ganaron 6-1 a Costa Rica y 3-0 a Lituania, y empataron 1-1 frente a Venezuela. En octavos aplastaron a Tailandia por 7 a 0, mientras que en cuartos vencieron a Irán en la prórroga por 3 a 2.

¿Cuándo se juega la gran final de futsal?

El encuentro tendrá lugar el domingo 3 de octubre desde las 14 horas en el Estadio Kaunas Arena. La selección argentina venció a Brasil en las semifinales y va en busca del bicampeonato.

Partido por el tercer puesto

El perdedor de la semifinal de hoy entre Portugal y Kazajistán se enfrentará con Brasil por el tercer puesto. El partido se jugará también el domingo a las 12, en la previa de la gran final.