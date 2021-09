Scaloni no dejó dudas cuando le preguntaron sobre Messi

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, participó de un mano a mano con TyC Sports y, al ser consultado sobre el nivel demostrado por Lionel Messi en sus primeros partidos en Paris Saint-Germain y su rol en la Albiceleste, fue contundente: "Conmigo Leo juega siempre".

"LEO CONMIGO VA A JUGAR SIEMPRE, ES INAMOVIBLE"



Scaloni, DT de la #SelecciónArgentina, en @liberotyc: "Él tiene que estar siempre, aún cuando no está en las máximas condiciones". pic.twitter.com/XfSoxlRITr — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2021

"Lo vi bien en un buen partido de PSG. Hizo un buen partido, un gran gol y estamos contentos por eso. La información era que necesitaba un par de días de recuperación, ayer jugó normal, terminó bien y eso es lo más importante. Conmigo Leo va a jugar siempre y, cuando no lo haga, será porque no lo veo en condiciones. En eso no tenemos ningún problema. En el equipo todos saben que hay uno solo que es titular", aseguró el DT del combinado nacional.

Así, de cara a la próxima triple fecha de Eliminatorias, dejó en claro que la Pulga a priori no debería perderse ningún partido. "Yo soy del pensamiento de que tiene que estar siempre, que es inamovible. Nos respetamos y eso es lo más importante. En algún momento pensé que tenía que ir al banco con Paraguay, pero decidí que juegue. Para arriesgar a un jugador 35 minutos, prefiero que salga de arranque", sostuvo.

En cuanto al armado de un equipo que cuenta con Lionel Messi en el plantel -y analizando lo visto en sus primeros partidos en PSG-, Scaloni fue claro y resaltó la necesidad de tener jugadores con quienes asociarse a su lado: "Un equipo que tiene a Messi tiene que tener jugadores de buen pie a su lado. No podés tener a 10 que solo quieran tener la pelota y que ninguno sea vertical. Nosotros los tenemos y optamos que la mejor opción es esa".